Sierra-skaperne er i gang med et nytt spill

Er du fan av klassiske eventyrspill kjenner du sikkert navnene Ken og Roberta Williams. Ekteparet stod på 80- og 90-tallet bak Sierra Online, som utga en rekke populære eventyrspill som Leisure Suit Larry, Space Quest og Gabriel Knight.

Roberta Williams var selv spilldesigner og står bak King's Quest-serien og FMV-spillet Phantasmagoria. Nå vender hun sammen med mannen sin tilbake med hva som blir parets første spill på over 20 år. Deres kommende spill heter The Secret, og det er ifølge GamesIndustry.biz "Sierra flavored."

"Roberta and I have been asked for decades whether we would ever produce another game, and we have always firmly said 'no'," forteller Ken Williams. "This changed when Roberta had a clever idea for a game, at the same time I am having fun learning the Unity 3D development environment, and I happened to be chatting with a talented 3D artist."

Det siste spillet de var involvert i var King's Quest: Mask of Eternity fra 1998.