Sifu: Arenaer får en Kung Fu-pakket lanseringstrailer

HQ

I går var en ganske god dag for fans av Kung Fu som Sloclap's breakout hit hadde gode nyheter å tilby stort sett alle. Ikke bare fikk den en stor gratis utvidelse kalt Arenas, den ble også utgitt for både Steam og Xbox, noe som betyr at den nå er tilgjengelig på alle større plattformer.

Arenas er den fjerde store innholdsoppdateringen for Sifu, og dette er hva du får:

"Med 9 nye steder og 45 nådeløse utfordringer fordelt på 5 spillmoduser, pakker Arenas Expansion opptil 10 ekstra timer med spilling inn i det allerede krevende spillet. Masters of Kung Fu vil bli presset til sine grenser når bølger av fiender krasjer over dem i overlevelsesmodus, eller presset til perfeksjon i Performance-modusen. Med Time Attack kan spillerne også kjempe mot klokken på en bane fylt med fiender. Sifus som leter etter en vri på spillets virkningsfulle kamper, kan prøve den nye Capture-modusen - der spillerne må ta og holde et merket område - eller Manhunt-modus, der et bestemt mål omgitt av beskyttere må tas ned.

Vi har også en lanseringstrailer for deg å sjekke ut nedenfor.