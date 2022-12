Sifu blir film takket være John Wick-skaperen

HQ

Derek Kolstad, skaperen av John Wick, har tydeligvis blitt bitt av spillbasillen, for med mindre noen av prosjektene har blitt kansellert skal han lage serier av både Splinter Cell, My Friend Pedro og Hitman i tillegg til filmer av Just Cause og Streets of Rage. Kveldens annonsering er uansett en av de som gir mest mening.

Deadline avslører at Derek Kolstad skal skrive en live action-film basert på Sloclap sitt fantastiske Sifu som lages av Story Kitchen. Det er ikke akkurat vanskelig å sammenligne de to universene, så samarbeidet gir uten tvil mening selv om jeg gjerne skulle sett Kolstad i regissørstolen også.