Sifu runder tre millioner solgte eksemplarer

HQ

Sloclap sitt Sifu har nettopp fylt to år, og i den anledning har utvikleren avslørt at spillet ikke bare har passert tre millioner solgte enheter(én million flere siden mars 2023), men at det også kommer en del ekstra innhold for å feire 24-månedersjubileet.

To nye antrekk er lagt til i spillet, hvorav det ene refererer til utviklerens tidligere tittel, Absolver. Risryn-kostymet gir deg muligheten til å ikle deg et antrekk som gjenspeiler sistebossen i Sloclaps første spill, men for de som er ute etter noe annerledes, er det også kommet en jumpsuit i gatestil.

HQ

Vi får se om Sifu kan fortsette suksessen og nå milepælen på fire millioner solgte eksemplarer i begynnelsen av 2025.

Har du spilt Sifu ennå? Hvis ikke, kan du lese Eiriks anmeldelse av spillet her.