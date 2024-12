Sifu-utvikler Sloclap avslører nytt fotballspill Rematch

Sifu-utvikleren Sloclap har avslørt sitt neste spill, og det er et sportsspill som heter Rematch. Spillet er et kjærlighetsbrev til det vakre spillet, sentrert rundt 5v5 flerspillerkamper med fartsfylt gameplay.

Du spiller som en del av et five-a-side-lag som ingen andre, og spillet fokuserer på både angrep og forsvar. Raske pasninger, sikte med ballen og sørge for at du er riktig plassert er hemmeligheten bak å score mål, og du trenger ikke å bekymre deg for at ballen går utenfor.

I stedet for å måtte forholde seg til innkast og hjørnespark, vil spillet la ballen bare sprette av sidene på stadion. Sloclap tar sikte på å vise fremtidens fotball her, med stadioner som representerer hva fremtiden kan by på hvis vi klarer å få bærekraft i gir.

Rematch Spillet lanseres sommeren 2025, sjekk ut avsløringstraileren nedenfor: