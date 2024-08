Sigourney Weaver bekrefter at hun skal spille hovedrollen i The Mandalorian & Grogu

HQ

Sigourney Weaver er kjent blant sci-fi-nerder for sin tid som Ripley i Alien-serien og hennes nyere innsats som Dr. Grace Augustine i Avatar. I oppfølgeren, Avatar: The Way of Water, spiller hun Kiri, og nå blir hun med i en annen stor sci-fi-serie, nemlig Star Wars.

I et intervju med Deadline bekreftet Weaver at hun skal spille hovedrollen i den kommende The Mandalorian & Grogu, som kommer på kino i 2026.

"Jeg spiller en rolle i The Mandalorian & Grogu," sa hun. "Jeg fikk møte Grogu for første gang her om dagen. Jeg skal filme den før jeg drar til London for The Tempest på slutten av året ... Jeg gleder meg. Jeg kan ikke si så mye om det akkurat nå, men det er gøy å hoppe mellom alle disse forskjellige universene."

Vi kan ikke se for oss at Sigourney Weaver vil bli hentet inn for en mindre rolle, men på den annen side vet vi veldig lite om handlingen i The Mandalorian & Grogu, og vil sannsynligvis høre mer om hennes karakter en gang neste år.