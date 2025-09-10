Sigourney Weaver er en stor fan av Alien: Earth

HQ

Det er få mennesker på planeten Jorden som er tettere forbundet med Alien-serien enn Sigourney Weaver. Ripley er kanskje ikke det midtpunktet i serien som hun var, men Weavers kvalitetsstempel betyr fortsatt mye. Så det er nok en stor lettelse for alle som jobber med Alien: Earth å høre at Weaver virker å være en stor fan av serien.

I en samtale med Collider nylig ble Sigourney Weaver spurt om hva hun har sett på i det siste, og hun svarte Noah Hawleys Alien: Earth. "Det jeg beundrer med den, er at den ikke er Alien-sentrert. Den handler om hvilken verden vi kommer til å leve i om 100 år. Jeg tror omfanget av det er så mye større enn et Alien-prosjekt. Fascinerende," sa hun.

"Mye mer om vår verden, hva som kommer til å skje med den, hva som kommer til å være viktig, grådighetens rolle. Den bare eksploderer noen av de temaene som alltid har vært en del av Alien-serien, og jeg synes den er nydelig castet og nydelig utført. Jeg kan ærlig talt ikke tro at det er TV."

Weaver innrømmer at hun ligger litt etter, siden hun må avtale en date med mannen sin for å se serien i tilfelle en Xenomorph skulle hoppe ut mot henne, men hun følger med og nyter serien.