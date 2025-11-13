Sigourney Weaver forklarer endelig hva som skjedde med Neill Blomkamps Alien-oppfølger

HQ

I løpet av et timelangt intervju reflekterte Sigourney Weaver over sin rolle som Ellen Ripley og Alien-serien som helhet, og berørte de fleste av filmene i en eller annen form. Hun diskuterte også en av filmene som dessverre aldri ble noe av, til tross for sterk støtte fra fansen - nemlig den femte delen med Neill Blomkamp ved roret.

Weaver avslørte at Blomkamps Alien, som ville ha ignorert hendelsene i Alien 3 og Resurrection, var ment å gjenforene Ripley med Hicks og Newt. Hun beskrev manuset som "fantastisk", men fortsatte med å forklare at det hele falt fra hverandre da Ridley Scott i stedet valgte å fokusere på Prometheus og Covenant. Weaver sa at :

"Jeg elsket å jobbe med Neill, og han hadde en idé om å bringe Ripley og Newt tilbake. Det var et fantastisk manus, og dessverre tror jeg det var på det tidspunktet at Ridley Scott bestemte seg for å være veldig besatt av serien og virkelig boret seg ned i prequels. Så jeg tror det var en katastrofe for det prosjektet."

Weaver avslørte også at Walter Hill hadde skrevet et kortere manus til et annet Alien-prosjekt - et mer filosofisk drama om en Ripley som var nesten 200 år gammel, og hvor universet mer eller mindre hadde glemt henne og hennes eventyr.

Ville du ha likt å se Blomkamps Alien?