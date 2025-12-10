Sigourney Weaver i samtaler om å spille hovedrollen i Amazons Tomb Raider-serie

HQ

Sigourney Weaver er angivelig i samtaler om å spille hovedrollen i Amazons kommende Tomb Raider-serie. Serien, som ser ut til å bringe Lara Croft fra de klassiske spillene til et nytt publikum, har allerede Sophie Turner i hovedrollen, og vil bli skrevet av Phoebe Waller-Bridge fra Fleabag.

Det er foreløpig ukjent hvem Weaver ville spille, og som Deadline rapporter Amazon Prime Video hadde ingenting å si om potensielle samtaler. Så vi er litt i mørket her, men det gir fansen god plass til å spekulere.

Det er mulig at Weaver kan spille en slags slektning til Lara. Kanskje Lady Amelia Croft, Laras mor i Tomb Raider-serien, som har møtt en rekke skjebner gjennom spillene. Eller Weaver kan være noen helt andre, men vi kan tenke oss at hun får en ganske stor rolle i serien. Du ville ikke signert en skuespillerinne som Sigourney Weaver med mindre det var noen store planer i tankene.