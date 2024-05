Sigourney Weaver kan dukke opp i The Mandalorian-filmen

HQ

Det ser ikke ut til å være bekreftet ennå, men The Hollywood Reporter kommer med en rapport om at Sigourney Weaver kan være klar til å dra til en galakse langt, langt borte. Hun har tross alt erfaring fra verdensrommet fra både Alien og Avatar, så det er ikke så overraskende at hun dukker opp i den kommende The Mandalorian-filmen.

Innspillingen av The Mandalorian & Grogu begynner senere i år. Den regisseres av Jon Favreau, som også er produsent sammen med Kathleen Kennedy og Dave Filoni. Det er forventet at Pedro Pascal kommer tilbake i hovedrollen som Din Djarin, i det minste for å gjøre stemmen, men ingenting er helt bekreftet.

Vi må rett og slett vente på mer offisiell informasjon om skuespillere fremover og se om Weaver blir en av dem.