Sigourney Weaver kan ende opp med å spille Ripley i den nye Alien-filmen

I et nylig intervju med Variety bekreftet den legendariske skuespilleren Sigourney Weaver at hun har diskutert å gjenta sin ikoniske rolle som Ellen Ripley i en potensiell ny Alien-oppfølger. Skuespilleren avslørte at veteranfilmskaperen Walter Hill, som var med på å skrive de originale Alien-filmene, hadde sendt henne 50 sider av et nytt manus - og hun ble umiddelbart hektet.

"Walter Hill er en veldig god venn av meg, og han skrev 50 sider om hvor Ripley ville være nå, og de er ganske ekstraordinære", sa Weaver til Variety. "Jeg vet ikke om det kommer til å skje, men jeg har hatt et møte med Fox eller Disney... Jeg har aldri følt noe behov for å gjenta rollen. Jeg har alltid tenkt: 'La henne hvile, la henne komme seg'. Det Walter har skrevet virker så sant for meg. Jeg synes det er veldig sterke første 50 sider. Jeg tenker på å jobbe sammen med Walter for å se hva resten av historien kan bli."

Weaver tok seg også tid til å rose den nylig avsluttede første sesongen av Alien: Earth, og kalte serien "bemerkelsesverdig".

Selv om ingenting er bekreftet, har tanken på at Ripley nok en gang gjør seg klar til å sprenge Xenomorphs i filler både begeistret og livredd. Kan galaksens tøffeste overlevende gjøre en siste retur til verdensrommet - eller er det best å la Ripley hvile til slutt?