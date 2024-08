Sigourney Weavers fem beste prestasjoner

HQ

Vi kjenner henne nok alle best som den voldsomme, men samtidig følelsesmessig forståelige Ripley fra Alien -filmene, en rollefigur som ikke bare revolusjonerte bildet av kvinnelige actionhelter, men som også innbrakte henne en Oscar-nominasjon. Men Sigourney Weaver har aldri vært redd for en utfordring, og i løpet av sin lange karriere har hun gjort et bredt spekter av roller som har vist frem både hennes dramatiske og komiske sider. Med sin utrolige tilstedeværelse og intensitet har Weaver klart å holde seg relevant i flere tiår, noe som vitner om hennes dyktighet og evner. Hun er en pioner som fortsatt er like respektert som hun er innflytelsesrik i Hollywood i dag, og vi har listet opp det vi anser som hennes fem største prestasjoner.

5. The Village (2004)

Mystikk står på menyen i M. Night Shyamalans nervepirrende film om en isolert landsby og dens innbyggere, der Weaver nok en gang briljerer med sitt fenomenale skuespill. Denne gangen som Alice Hunt, en karakter hvis liv er dypt forankret i landsbyens hemmeligheter, noe som tvinger henne til å balansere sin lojalitet til landsbyens regler og tradisjoner med sin kjærlighet til sønnen. Weaver er subtil og nyansert i sin rolleprestasjon, og uttrykker karakterens indre konflikter og følelser på en måte som løfter og beriker filmens mystikk og atmosfære. Sannsynligvis hennes mest undervurderte og underspillede prestasjon, men etter vår mening også en av de sterkeste.

4. Avatar (2009)

I rollen som Dr. Grace Augustine gir Weaver oss et kraftfullt og intellektuelt tungt portrett, der hennes underliggende drivkraft og lidenskap gjør henne til en inspirerende, troverdig og nyansert leder. Graces indre konflikt mellom hennes vitenskapelige idealer og bedriftenes utnyttelse av Pandora, balansert med et tøft ytre og den underliggende medfølelsen hun har for Na'vi-folket, gjør karakteren hennes like interessant som hun er engasjerende. Weavers knivskarpe replikker og karismatiske energi bidrar ytterligere til å formidle og forme den styrken og sårbarheten som utgjør en av de mest minneverdige karakterene i Avatar.

3. The Ice Storm (1997)

Ang Lees drama basert på boken med samme navn er fylt til randen med strålende skuespillere, og Weaver som Janey Carver er absolutt intet unntak. Hun er en følelsesmessig kompleks karakter, og hun klarer med utsøkt fingerferdighet å balansere karakterens kalde ytre med hennes underliggende sårbarhet og lengsel etter noe mer meningsfylt. Det er like fascinerende som det er gripende, og gir et merkelig troverdig portrett av en følelsesmessig lukket personlighet. Weavers tolkning av Carver er intens og emosjonell, fylt av ubehagelig resonans, og det er umulig å ikke bli imponert over hennes dramatiske ferdigheter i filmen.

2. Galaxy Quest (1999)

I rollen som Tawny Madison viste Weaver frem sin komiske side gjennom et vanvittig underholdende portrett som på mange måter gjorde narr av hennes egen status som science fiction-stjerne. Her er det både varme og humor, noe som gjør Madison til en karakter man kan relatere seg til, og Weavers utsøkte komiske timing løfter filmen, som sammen med resten av det makeløse skuespillerensemblet skaper en genuin følelse av fellesskap og kameratskap. Madisons karakter kunne lett ha degenerert til en flat stereotypi, men i Weavers hender er hun levende, troverdig og fantastisk underholdende. Utvilsomt hennes beste komiske rolle.

1. Alien (1979)

Ellen Ripley, Weavers desidert mest ikoniske og banebrytende rolle, er etter vår mening også den beste. Et symbol på styrke, overlevelse og uavhengighet i en sjanger som tidligere var dominert av menn. Weavers brennende intensitet og sceniske nærvær er uten sidestykke, og i Ripley klarer hun å fange en særegen besluttsomhet som gjør henne ikke bare gjenkjennelig, men også utrolig inspirerende. Hennes reise fra relativt usikkert besetningsmedlem til uredd, strategisk overlever er fascinerende, og Weavers fysiske så vel som emosjonelle engasjement bidrar til stemningen i de klaustrofobiske, skrekkfylte scenene. Det er en milepæl i filmhistorien og Weavers desidert viktigste, mest komplette og mangefasetterte rollefigur.