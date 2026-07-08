Sikrere veikryss fører til at bestanden av mangrove-landkrabber øker igjen i Taiwan

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Bestanden av mangrove-landkrabber i Taiwan er nå i ferd med å øke igjen, melder Reuters. Dette skyldes tryggere vandringsruter, da veisperringer og bambubroer har bidratt til å beskytte hunnkrabber i Taijiang nasjonalpark. De krysser nå veiene for å nå havet og legge egg, og fullfører dermed livssyklusen som tidligere var forstyrret.

Dette er vellykkede bevaringstiltak. Parkansvarlige opplyser at antallet observerte krabber har doblet seg det siste året (fra over 5 000 i året tidligere til over 10 000 i 2025), hjulpet av en drastisk reduksjon i antall påkjørte dyr under sommerens paringstid, som strekker seg fra juli til september.

Dette er ikke bare viktig for bevaringen av arten alene. Å beskytte disse krabber bidrar også til å beskytte det større økosystemet langs kysten, ettersom mangrove-landkrabben fører næringsstoffer tilbake til land og støtter helsen til kystskogbeltet. Parken gir også tilflukt til andre arter som er i ferd med å komme seg, slik som den sårbare svartansiktsskjeand.