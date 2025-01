Silent Hill 2 har solgt over 2 millioner eksemplarer

HQ

Det er ganske tydelig at fansen har skreket etter mer Silent Hill, ettersom den nylige Bloober Team nyinnspillingen av Silent Hill 2 nå har passert milepælen med å sende to millioner eksemplarer siden lanseringen i begynnelsen av oktober. Overlevelsesskrekksspillet har klart bragden på litt over tre måneder, noe som er en veldig sterk prestasjon, men ikke helt på samme nivå som Capcoms nyinnspilling av Resident Evil 4, som klarte å sende ut tre millioner eksemplarer på bare et par uker.

Har du spilt Silent Hill 2 ennå? Hvis ikke, kan du sjekke ut anmeldelsen vår for å se om dette er et spill for deg.