Silent Hill 2 Remake Forhåndsvisning: Forutsigbart skremmende

Jeg har virkelig begynt å sette pris på overlevelsesskrekk-sjangeren innen videospill. Der vi gikk gjennom en fase med hypermonetisering, ufattelig mange flerspillerprosjekter og generelt en abscess av enspillerperler, var overlevelsesskrekksjangeren der for å gi næring til de av oss som ønsket noe annerledes, eller uten tvil mer tradisjonelt. Det er noe så beundringsverdig og ærlig over et spill som ikke krever venner eller online-kompanjonger, et der du kjøper spillet og får muligheten til å oppleve det i sin helhet ved lansering uten å måtte vente på at det skal låses opp, for eksempel. Og det er akkurat dette som har gjort overlevelsesskrekk til en fast del av spillbiblioteket mitt de siste årene.

Med denne lille vaffelen i tankene, kan du sannsynligvis utlede at Bloober Teams nyinnspilling av Konamis berømte overlevelsesskrekkspill Silent Hill 2 var ganske høyt på listen over etterlengtede titler, faktisk mer siden jeg knapt var et sammenhengende småbarn da det originale spillet gjorde sin ankomst på PS2 tilbake i 2002. Så med denne nyinnspillingen som skulle debutere i oktober, hadde jeg nylig sjansen til å strømme til London for å oppleve en stor del av hva den vil bringe til bordet, omtrent de tre første timene for å være nøyaktig. Og la meg bare presisere dette før jeg går videre: Selv om jeg ikke var i noen emosjonell eller mental posisjon til å takle utfordringene i byen Silent Hill tilbake i 2002 som fireåring, har jeg siden gått tilbake og opplevd det som mange fortsatt den dag i dag anser som et tidløst stykke videospillhistorie. Siden Silent Hill 2 er et så godt mottatt spill, lurer du kanskje på om en nyinnspilling er både nødvendig og vellykket, og ut fra det jeg fikk testet, vil jeg si at denne nyinnspillingen vil gjøre det samme for Silent Hill og Konami som Resident Evil 2 kickstartet for Capcom og Resident Evil -serien som helhet for noen år siden.

Nå er det også en veldig reell grunn til at jeg slapp Resident Evil -bomben så tidlig, og det er fordi hvis du har spilt en av de nylige nyinnspillingene av Capcoms berømte serie, vil du være godt kjent med hva Silent Hill 2s nyinnspilling også byr på. Det er en lignende, veldig lineær historie å jobbe seg gjennom, som utspiller seg i en forvridd og stemningsfull by overkjørt av grusomheter, der du som hovedperson må ta deg rundt ved å løse gåter og miljøutfordringer samtidig som du som en underutstyrt helt må overleve farene fra diverse infernalske og nådeløse monstre. Det er ikke en Silent Hill (eller Resident Evil) fallgruve, det er bare slik overlevelsesskrekksjangeren har utviklet seg, kanskje med Silent Hill 2 som banet vei for denne stilen for over 20 år siden. I dag finnes det en veldig klar oppskrift for hvordan man lager denne typen spill, og nyinnspillingen av Silent Hill 2 skiller seg ikke ut fra akkurat det vi forventer at det skal ligne på. Selv om man kanskje rett og slett kan si at det burde gi bonuspoeng for autentisitet.

Forutsigbarhet er navnet på spillet i Silent Hill 2. Mens du jobber deg gjennom den tåkete byen, inn i falleferdige bygninger og inn i hjemsøkende og blodige korridorer, er det både en overveldende følelse av forutsigbarhet og en allestedsnærværende følelse av at det rundt hvert hjørne venter en fiende på å hoppe ut mot deg. Legg til dette gåter som inkluderer å finne nøkler, vri på veivhjul, skaffe mynter og sette dem inn i en maskin på riktig måte, kombinere nøkkelgjenstander for å lage en annen nøkkelgjenstand, knekke safer og kartlegge omgivelsene for å finne løsningen på den helt lokale gåten. Silent Hill 2 gjør alt dette med klasse og et utfordringsnivå som gjør at du ofte vil se deg selv stange hodet i veggen mens du forsøker å komme frem til bokstavelig talt alle mulige løsninger.

Bloober Team har gjort en fantastisk jobb med å utvikle en virkelig skremmende atmosfære i Silent Hill 2. På mange måter minner det om Layers of Fear og dets hjemsøkende og uhyggelige nivåstruktur. Fiendedesignet og hvordan de polske skrekkveteranene har tatt en samling minneverdige og ikoniske modeller og gjort dem enda mer skremmende og urovekkende, er et annet høydepunkt (ja, til og med den forferdelige Pyramid Head), selv om kampene er litt for rudimentære og repeterende til å bli minneverdige. Silent Hill 2 har gått for rystende avstandskamper med en pistol med begrenset ammunisjon og nærkamp med en treplanke med pigger som baner vei for lette og tunge slag, og unnvikelsesmanøvrer også. Ja, det er autentisk og nøyaktig i forhold til det originale spillet, men det føles også litt datert og som om man kunne ha tatt noen få sjanser i en nyinnspilling i 2024.

Men her er tingen, selv om Silent Hill 2 føles som stort sett alle andre overlevelsesskrekkspill som for tiden er på markedet - igjen, delvis fordi mange kopierte det opprinnelige spillet tilbake i 2002 - er det også gripende og proppet med så mye karakter og oppmerksomhet på detaljer at du ble trollbundet og viklet inn i den mystiske og opprullende historien. Mens det originale spillet vil forbli minneverdig for hva det gjorde for skrekkspill for over to tiår siden, er denne nyinnspillingen det mye mer tilgjengelige, skremmende og atmosfæriske alternativet takket være Bloobers store innsats for å bringe tilbake til liv en slik historisk setting.

Den beste måten jeg kan beskrive min opplevelse av Silent Hill 2 på, er ganske enkelt å gå tilbake til Resident Evil. Hvis du har spilt de siste nyinnspillingene og er kjent med hvordan de har endret og oppdatert originalversjonene, vil du også være godt kjent med hvordan Bloober Team har tilnærmet seg nyinnspilling av Konamis berømte oppfølger. Silent Hill 2 vil ikke overraske eller overrumple deg, men det vil holde deg underholdt og på kanten av stolen mens du fortsetter å pakke opp de forvridde mysteriene i denne en gang så idylliske amerikanske småbyen. Dette er allerede en sterk kandidat til å vinne den uhyggelige sesongen i spillverdenen.