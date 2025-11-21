Silent Hill 2 Remake er nå på Xbox, og Konami har en spesiell overraskelse

HQ

Etter et drøyt år med eksklusivitet for PC og PlayStation 5 har nyinnspillingen av Silent Hill 2 nå blitt utgitt for Xbox Series S/X. Og det med et virkelig godt tilbud. Både Silent Hill 2 og den dyrere Deluxe-utgaven slippes med 50 % rabatt (henholdsvis £27,49 / €34,99 og £34,99 / €39,99) .

I skrivende stund er det uklart hvor lenge tilbudet vil vare, men hvis du vil oppleve litt hardcore-horror fra Bloober og Konami er det nå på tide å få tak i det mens det er veldig billig på Xbox Game Store.

Hvis du vil vite mer om eventyret og hva som har endret seg siden originalen fra 2001 i denne versjonen, anbefaler vi anmeldelsen vår, som du kan lese her.