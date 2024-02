Silent Hill 2-utvikleren kritiserer spillets siste trailer.

HQ

Bloober-sjef Piotr Babieno er ikke helt fornøyd med Konami og deres markedsavdeling. Dette skjer etter at den siste i rekken av Silent Hill 2-trailere ble møtt med kritikk fra spillere, noe Babieno nå svarer på, og sier (i et nå privat intervju) at traileren ikke gjenspeiler spillets ånd i det hele tatt.

Det er heller ikke første gang at misnøye rettes mot Konami fra Bloober, og så sent som på slutten av fjoråret ble det stilt spørsmål ved mangelen på informasjon. Noe spillstudioet indirekte beskyldte Konami for og understreket at det var deres jobb å håndtere all kommunikasjon.

Sjekk ut den kritiserte traileren nedenfor.

Gleder du deg til Silent Hill 2 Remake ?