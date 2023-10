Silent Hill: Ascension starter i november for europeere

HQ

Hvis du har vært på utkikk etter en uhyggelig opplevelse å fylle tiden med på Halloween, har Konami og Genvid Entertainment kanskje løsningen. For det er nå bekreftet at Silent Hill: Ascension, en ny versjon av den berømte skrekkserien, vil debutere og lanseres allerede tidlig om morgenen 1. november 2023 for oss i Europa og på Halloween-kvelden for amerikanerne.

Silent Hill: Ascension er imidlertid ikke bare en ny Silent Hill, for dette er en interaktiv strømmeserie der publikum leder fortellingen i nye retninger. Den vil følge et helt nytt persongalleri som utforsker nye steder og plages av nye typer monstre.

Når opplevelsen lanseres om noen uker, vil det bare være den første av en rekke direktesendinger, så forvent mer etter hvert som vi avrunder 2023.

Det er bekreftet at forhåndslastingen av strømmeappen nå er tilgjengelig på App Store og på Google Play, og selve strømmingen finner sted i appene og på nettlesere kl. 14.00 BST / 15.00 CEST den 1. november.