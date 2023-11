Silent Hill: Ascensions Battle Pass kritiseres

HQ

Vi har tidligere sett mange ulike typer opplegg for å få forbrukerne til å investere mer i ting som Founder's Packs, Battle Passes og Season Passes. Noen ganger fungerer det bra og føles verdifullt, men i andre tilfeller virker det rett og slett uetisk. Nå ser det ut til at fansen er ganske misfornøyd med måten Konami prøver å få folk til å bruke ekstra penger på i Silent Hill: Ascension, der den første episoden ble lansert for noen dager siden.

"The Game" er en interaktiv, animert strømmeserie der seerne som en kollektiv gruppe kan ta beslutninger som former historien gjennom episodene. Spillere som logget inn 31. oktober, ble oppfordret til å kjøpe en Founder's Pack for 20 dollar.

Dette gir tilgang til et Season Pass, som igjen gir tilgang til alle seriens interaktive gåter (de er ikke en del av grunnopplevelsen), kosmetiske gjenstander og mer. Nå klager imidlertid brukere på blant annet Reddit høylytt over at de som kjøper Founder's Pack, faktisk får flere Influence Points som kan styre beslutninger i en bestemt retning. Dette gjør spillet til et slags pay-to-win-spill, ettersom de som betaler mest, også får mest å si.

Hva synes du om denne ordningen?