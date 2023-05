Silent Hill: Ascension-trailer hinter til valg og grusomme dødsfall

HQ

Med tanke på at Konami annonserte Silent Hill 2 Remake, Silent Hill: Townfall, Silent Hill f og mer fra det tåkete universet i oktober er det forståelig om du har glemt Silent Hill: Ascension. Det er sannsynligvis en av grunnene til at det japanske selskapet har bestemt seg for å gi oss en påminnelse.

Dagens trailer viser endelig hvordan Silent Hill: Ascension faktisk vil se ut i aksjon, og den interaktive strømmeserien ser ut til å være en blanding av Supermassives flerspillerdel i The Dark Pictures-spillene og Twitch Plays Pokémon. Jeg sier det fordi Genvid Entertainments serie vil la seerne stemme over hva flere hovedpersonene gjør i ulike scenarier. Dette inkluderer å la publikum delta i quick-time events der utfallet avhenger av hvor mange som mislykkes i denne utfordringen. Det blir interessant å se hvor ofte disse interaktive sekvensene dukker opp, ettersom skaperne sier at det vil komme nye scener hver dag og at de har skissert en historie som vil vare i flere måneder.

Et interessant konsept, men vi får se om Silent Hill: Ascension klarer å holde seerne/spillerne engasjert så lenge. Hva tror du?