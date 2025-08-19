Gamereactor

  •   Norsk


Gamereactor
nyheter
Silent Hill f
Silent Hill f viser ny gameplay-trailer

Og den er nok en gang skremmende.

HQ

Silent Hill f virker fortsatt som seriens kanskje mest risikable kapittel hittil, ettersom det skifter fra USA til Japan, og til et mye mer nærkamporientert kampsystem.

Den nyeste spilltraileren direkte fra scenen på Opening Night Live legger nok en gang vekt på de marerittaktige skapningene, og de ganske mørke temaene som spillet skal utforske.

Og ventetiden er ikke lang heller, for spillet er ute 25. september på PS5, PC og Xbox Series.

HQ
Silent Hill f

