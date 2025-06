Silent Hill f lanseres i september 2025

HQ

Konami hadde litt av en overraskelse i vente for State of Play -sendingen i kveld. Under showet dukket Silent Hill f opp for ikke bare å vise frem litt ekstra hjemsøkende gameplay, men også for å bekrefte når spillet vil komme.

Spillet hadde alle kjennetegnene til et overlevelseshorror Silent Hill -spill, inkludert sakte bevegelige, men skremmende monstre, nærkamp inkludert bruk av et rør, kroppsskrekk og enorm gore, og skremmende og skumle øyeblikk rundt hvert hjørne. Det gjenstår å se om det vil leve opp til den utmerkede standarden som Bloober Team satte med Silent Hill 2 Remake, men det ser definitivt ut til å bli et spill å følge med på for skrekkfans senere i år.

Men når nøyaktig kommer spillet til PC, PS5 og Xbox Series X/S? 25. september 2025. Jepp, det er mye tidligere enn du kanskje forventer, og det er tilgjengelig for forhåndsbestilling fra og med i dag, noe som betyr at du i forkant av årets skumleste sesong kan legge til en enormt berømt skrekkserie på gjøremålslisten din. Sjekk ut den siste traileren nedenfor.