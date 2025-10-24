Gamereactor

nyheter
Silent Hill f

Silent Hill f produksjonssjef hevder at AI ikke kan ta dristige og kreative valg

Motoi Okamoto gikk nylig ut på sosiale medier og kritiserte ideen om at kunstig intelligens kan erstatte menneskelig kreativitet.

HQ

Diskusjonene rundt AI og hvordan det bør eller kan brukes i spillutvikling, er i stadig utvikling og fortsetter å være et hett tema. Selskaper som Krafton, EA og Microsoft omfavner det fullt og helt. Ikke bare for spillutvikling, men for bruk på alle nivåer, fra bunnen og opp.

Men ikke alle er enige i denne tilnærmingen. Produksjonssjefen for Silent Hill f tar nå til orde mot bruken av kunstig intelligens. I et innlegg på sosiale medier hevder han at det kritikerroste skrekkspillet ikke kunne ha blitt laget uten mennesker, og at AI rett og slett ikke er i stand til å ta modige, radikale beslutninger. Han nevner spillets manusforfatter og den japanske settingen som to eksempler og sier :

Ting som å endre historiens setting til Japan eller å få Ryukishi07 om bord som manusforfatter er den typen valg AI aldri ville vært i stand til å ta.

Er du enig i Okamotos oppfatning?

Silent Hill f

