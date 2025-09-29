Silent Hill f solgte sin første million enheter på lanseringsdagen

HQ

Forandringens vinder blåser gjennom Silent Hill-serien, men tåken består. Silent Hill f ble endelig lansert torsdag 25. september, og ble hyllet av kritikerne som en kjærkommen vri på skrekkserien, med en annen atmosfære og en ny historie å utforske. Selv om det finnes ubalanser i spillsystemene, er det ingen tvil om at den generelle balansen har vært svært positiv for skrekktitelen. Og markedet har respondert.

Ifølge Konamis nylig offentliggjorte data klarte Silent Hill f å nå en million solgte eksemplarer i løpet av de første 24 timene, inkludert både fysiske og digitale versjoner og forhåndsbestilte enheter. Dette gjør det til det de facto raskest selgende Silent Hill noensinne, og overgår forgjengeren Silent Hill 2 Remake i løpet av den første tidsperioden.

Det er ingen tvil om at dette tallet vil øke i de kommende ukene, ettersom oktober vanligvis er den beste tiden på året for å nyte slike spill.

Har du spilt Silent Hill f ennå? Hva synes du om det?