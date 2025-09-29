Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Silent Hill f

Silent Hill f solgte sin første million enheter på lanseringsdagen

En milepæl som plasserer det foran Silt Hill 2 Remake når det gjelder antall solgte eksemplarer.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Forandringens vinder blåser gjennom Silent Hill-serien, men tåken består. Silent Hill f ble endelig lansert torsdag 25. september, og ble hyllet av kritikerne som en kjærkommen vri på skrekkserien, med en annen atmosfære og en ny historie å utforske. Selv om det finnes ubalanser i spillsystemene, er det ingen tvil om at den generelle balansen har vært svært positiv for skrekktitelen. Og markedet har respondert.

Ifølge Konamis nylig offentliggjorte data klarte Silent Hill f å nå en million solgte eksemplarer i løpet av de første 24 timene, inkludert både fysiske og digitale versjoner og forhåndsbestilte enheter. Dette gjør det til det de facto raskest selgende Silent Hill noensinne, og overgår forgjengeren Silent Hill 2 Remake i løpet av den første tidsperioden.

Det er ingen tvil om at dette tallet vil øke i de kommende ukene, ettersom oktober vanligvis er den beste tiden på året for å nyte slike spill.

Har du spilt Silent Hill f ennå? Hva synes du om det?

Silent Hill f

Relaterte tekster

0
Silent Hill fScore

Silent Hill f
ANMELDELSE. Skrevet av Magnus Groth-Andersen

Til tross for sin vakre estetiske identitet, slående musikk og mange gode ideer, skuffer det nye Silent Hill som... vel, et spill.

0
Silent Hill f: Tåken har endelig lettet

Silent Hill f: Tåken har endelig lettet
FORSPILL. Skrevet av Jakob Hansen

Etter fire timer med Silent Hill f er det tydelig at utviklerne hos NeoBards Entertainment har fanget seriens DNA. Det nye kapittelet virker imidlertid litt for trygt og uambisiøst.



Loading next content