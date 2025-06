Silent Hill-nyinnspilling annonsert av Konami og Bloober Team

HQ

Silent Hill-fans har i årevis bedt Konami om nye spill i serien, og nå er det så mange at det er vanskelig å spore dem alle. Etter at Silent Hill 2 Remake ble utgitt i fjor til kritikerroser, lanseres en ny oppføring i september neste år, Silent Hill f. Og nå vet vi at Bloober Team, utviklerne av Silent Hill 2 Remake, vil gjøre det samme for det aller første spillet.

Kunngjøringen ble gjort av Konami under Konami Press Start livestream. De viste bare en logo, og bekreftet at Bloober Team lager spillet, som nå er under utvikling. Ingen utgivelsesdato ennå, men vi bør være tålmodige, ettersom utviklingen må ha startet nylig, etter at Silent Hill 2 kom ut.

Til tross for frykten for at Bloober-teamet mildt sagt ikke var gode nok for en franchise som dette, fikk spillet gode anmeldelser og ble den raskest solgte tittelen i serien, og gjorde effektivt det Konami ønsket: et "Resident Evil 2 Remake"-øyeblikk for franchisen. Vi holder oss oppdatert for flere nyheter, men før det lanseres Silent Hill f, en helt ny tittel, i september på PS5, Xbox Series X/S og PC.