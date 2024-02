Vi er forhåpentligvis alle enige om at mobbing er forferdelig, men mange av oss har nok opplevd det i en eller annen form. Dette temaet kan selvfølgelig diskuteres inngående, og det er nettopp dette Silent Hill: The Short Message dreier seg om.

HQ

Hovedpersonen Anita våkner opp på et mystisk sted med en melding på mobilen fra venninnen Maya om at de skal møtes. Anita føler seg verdiløs, misforstått og ensom, og hvorfor ting er som de er oppklares i løpet av spillet, samtidig som det foregår mye i hodet på den stakkars jenta. Det er mye å forholde seg til, og spillet er ikke redd for å fortelle og vise dette. Hvorfor hun befinner seg der hun er, vet vi ikke helt, men vi begynner å utforske det samtidig som seriens første gameplay-endring trer i kraft, nemlig førstepersonsperspektivet, som er godt utnyttet. Miljøene er utrolig detaljerte og teknisk vakre, og for det meste handler det om å gå gjennom dem, som en ekstremt langsom gangsimulator med en litt uhyggelig atmosfære.

Den uhyggelige stemningen er litt av en skuffelse når man innser at The Short Message ikke er spesielt skummelt. Det er en god atmosfære her, men det er mer fordi miljøene er godt designet enn noe annet. I tillegg lider spillet av utrolige tempoproblemer, noe som gjør at jeg fra tid til annen blir revet ut av stemningen som skapes, og den største synderen her er meldingene som Anita mottar på mobiltelefonen sin, som også fungerer som lommelykt.

Dette er en annonse:

Hver gang mobiltelefonen ringer, stopper spillet opp og mobiltelefonen dekker skjermen, og det blir litt teksting frem og tilbake. Jeg hadde foretrukket en løsning der man kunne gå rundt med mobiltelefonen foran seg, eller at grensesnittet bare dukket opp som tekst på skjermen mens man spilte. Ideen med å sette hele opplevelsen på pause på mange rare tidspunkter fungerer ikke og forringer spillopplevelsen. Som når Anita glemmer alt det rare i øyeblikket og sender en melding til venninnen om at hun har sovet godt.

Spillet blir også avbrutt av en rekke mellomsekvenser med ekte skuespillere. Det er ikke mye galt med noen av disse, men de bidrar også til at spillets tempo lider og til tvetydigheten i spillets hovedtema. Jeg kunne gitt det all ære for at det er et spill som tar for seg mobbing, følelsen av å være mislykket og til og med ønsket om å ta sitt eget liv. Det er viktig, modig og noe som må vektlegges, men manuset presser spilleren for mange ganger, og mysteriet lider til slutt voldsomt.

Jeg vil ikke bagatellisere noe av det som tas opp, for jeg føler sterkt for det på mange måter. Men når Anita tar opp mobilen og begynner å snakke om at venninnen har fått mange nye følgere, mens hun selv har mistet flere, er det en av de mange gangene jeg synes det blir litt mye. Hvis man føler seg dårlig, er det mange ting som legger seg oppå hverandre, og det å føle at man ikke er populær er en av de tingene som kan påvirke mange. Men selv om jeg synes at temaet behandles respektfullt og at de tunge tingene virkelig får lov til å ta plass, så er det ikke godt nok skrevet som helhet, og det blir tungt av helt feil grunner.

Dette er en annonse:

Historien fungerer ikke helt for meg, og til tross for den svært korte spilletiden på under to timer føles spillet likevel tregt og langtrukkent, noe som selvfølgelig er en stor feil. De prøver å bryte opp hele greia med å gå gjennom miljøer mens man blir jaget av et monster en rekke ganger. Du havner også i en slags labyrint hvor du må finne veien ut med dette monsteret i hælene. Sekvensene føles fine, men heller ikke veldig skumle takket være en prøve-og-feile-sekvens der du må starte fra begynnelsen hvis monsteret tar deg.

Sammen med den detaljerte og stilige grafikken er det også grunn til å berømme spillets lyddesign og musikk, som følger godt med. Hvis du har en stor forkjærlighet for å vandre rundt i fine miljøer, kan spillet være verdt å spille bare for dette, og siden de hadde anstendighet nok til å gi det ut gratis, har du ingenting å tape. Men jeg synes faktisk at det er et ganske kjedelig eventyr som mislykkes på mange områder, og visst, kanskje skal man bare være glad for at man får et gratis grafisk vakkert eventyr, men kritikken skal selvfølgelig komme likevel.

Som en siste kritikk synes jeg ikke spillet føles som om det hører hjemme i Silent Hill -serien. Noe estetikk, atmosfære og kontrasten mellom virkelighet og mareritt er her, absolutt, men det mangler altfor mye, og for meg er det ikke nok at det er noen bisarre omgivelser og en uhyggelig stemning. Det må mer til.

Silent Hill: The Short Message Det faller flatt på så mange områder. Det er ikke det minste uhyggelig, det forteller sin historie og behandler temaet på en tvetydig måte, det føles egentlig ikke som et spill i serien og så er det den fordømte mobiltelefonen som byr på flere problemer enn løsninger. Jeg håper bare at nyinnspillingen av Silent Hill 2 blir like bra som originalen og ikke av samme kvalitet som dette.