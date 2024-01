Silent Hill: The Short Message dukker opp fra tåken med en lanseringsdato... i dag!

Det har gått rykter om at Konami er i ferd med å utvikle et Silent Hill i førstepersonsperspektiv siden 2022, og i kveld fikk vi endelig et første glimt av spillet.

I den første State of Play i 2024 har Konami nådd ut til PlayStation-fansen med en trailer som viser nye bilder av spillet (vi har bare sett noen få lekkede klipp med noen få sekunders gameplay), samt utgivelsesdato og hovedpersonen Mayas psykose.

Men det mest sjokkerende er at The Short Message er et komplett spill som er helt gratis å spille og er tilgjengelig nå for alle PlayStation-brukere.