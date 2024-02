Silent Hill: The Short Message feirer 1 million nedlastinger

HQ

Under State of Play i forrige uke avslørte Konami gratisspillet Silent Hill: The Short Message. Det er ikke en lang opplevelse, som navnet antyder, men den har vist seg å være utrolig populært.

Etter en knapp uke avslører Konami at spillet har blitt lastet ned 1 million ganger. Det er ganske imponerende og viser hvor mye folk ønsker å se mer av Silent Hill. Heldigvis er The Short Message ikke det eneste innholdet som ble vist på State of Play.

Silent Hill 2 Remake ble også vist frem med massevis av oppdatert grafikk og gameplay. Forhåpentligvis blir det ikke en utrolig lang ventetid før vi kan se utgivelsen av den nyinnspillingen.