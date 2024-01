Silent Hill: The Short Message lanseres gratis i dag og minner om P.T.

Ryktene om et nytt Silent Hill begynte for alvor å gå i 2022, så mange stusset litt da Silent Hill: The Short Message ikke fikk noe oppmerksomhet under Konamis store Silent Hill-show kort tid etter. Det viser seg nå at det japanske selskapet ville prøve seg på en ny P.T.

For i kveldens State of Play-sending avduket ikke bare Konami Silent Hill: The Short Message med en skummel trailer som avslører at det er et PlayStation 5-spill som lar oss utforske i førstepersons perspektiv, men også at spillet lanseres helt gratis om bare noen minutter.