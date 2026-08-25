Silent Hill: Townfall bringer Emmy-vinnende talent til sin skotske marerittfilm

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I årets « Silent Hill: Townfall følger vi Simon Ordell til Skottland, hvor seriens ikoniske, uhyggelige tåke har senket seg over havnebyen St. Amelia i 1996. En håndfull nye karakterer ble presentert under presentasjonen, og rollebesetningen består av flere Emmy-vinnere og -nominerte.

Blant dem er Terry O’Quinn, mest kjent for rollen som John Locke i «Lost», sammen med Kezia Burrows fra «Observation» og Jovan Adepo, som blant annet har medvirket i «It: Welcome to Derry» og «The Odyssey». Presentasjonen var kort, men vi kan forvente monstre på skyskraperstørrelse og en atmosfære så tett at man nesten kan ta på den.

Silent Hill: Townfall Spillet lanseres for PlayStation 5 og PC 24. september, mens Xbox Series-spillere må vente på grunn av den gjeldende eksklusivitetsavtalen. Sjekk ut den nye traileren nedenfor.