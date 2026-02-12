Silent Hill: Townfall får sin første gameplay-trailer

HQ

Screen Burn har sakte men sikkert laget sin egen skremmende versjon av et Silent Hill-spill en stund nå, og på State of Play fikk vi endelig se hvordan det ser ut.

Først og fremst er det bekreftet at det er førsteperson, og det følger den nye hovedpersonen Simon i det som ser ut til å være ... vel, ikke Silent Hill, som nylig har blitt bekreftet å være et fenomen, snarere enn en fysisk plassering.

Spillet er satt til å bli utgitt i 2026 på PS5, PC og Xbox Series, og du kan nyte disse første utdragene av gameplay nedenfor.