Silent Hill: Townfall Forhåndsvisning: Har « Resident Evil Requiem en kandidat til tittelen som 2026s beste survival horror-spill?

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I mine øyne har «Silent Hill» befunnet seg i en uvanlig situasjon de siste årene. Mens nyinnspillingen av «Silent Hill 2», utviklet av Bloober Team, var en utmerket opplevelse på en rekke områder, har de andre prosjektene i serien vært av svært varierende kvalitet. Vi har sett forglemmelige interaktive serier som «Silent Hill: Ascension» og til og med småskalaeventyr som ikke klarte å sette et særlig imponerende avtrykk, slik tilfellet var med «Silent Hill: The Short Message». Så var det «Silent Hill f» fra 2025, et prosjekt med en fengende premiss, men som etter min mening manglet den finpussen og skarpheten som skulle til for å kunne måle seg med gigantene innen survival horror-sjangeren. Jeg er også mer enn kjent med at mange elsket «Silent Hill f», men jeg opplevde spillet som et tilbakeslag sammenlignet med Bloober Teams strålende remake.

Så her er vi, på terskelen til et helt nytt Silent Hill-prosjekt igjen, denne gangen utviklet av Screen Burn, som ser ut til å ville snu opp ned på den tradisjonelle Silent Hill-formelen ved å innføre et førstepersonsperspektiv. Det heter « Silent Hill: Townfall, og ut fra det jeg har sett av en forhåndsversjon som ble vist på Gamescom i år, er dette et spill som ikke vil gjenta de samme feilene som «Silent Hill f», og som vil få deg til å innse nok en gang hvorfor skrekkgenren er bedre når Silent Hill er en hyppig aktør.

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Handlingen utspiller seg i St. Amelia, en sjarmerende skotsk kystby med alle de kjennetegnene og designelementene du ville forvente hvis du tilfeldigvis er kjent med området. Forvent rekkehus med utsikt over sjøveggen, trange smug som skiller de ulike gatene, og små butikker som tilbyr grunnleggende og viktige forsyninger til de nærliggende innbyggerne. Sett fra et overordnet perspektiv er det et ganske pittoresk bilde Screen Burn har malt, et bilde som snart blir brakt ned på Silent Hills nivå når du innser at gatene er øde og tomme, at en tett tåke holder området som gissel, og at forferdelige skapninger streifer rundt i gatene.

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Likevel er det ikke akkurat «Silent Hill-bildet», om man vil, som umiddelbart kommer til tankene når man ser på « Silent Hill: Townfall. Det kan virke merkelig, men spillets innledning, kanskje på grunn av førstepersonsperspektivet, føles litt mer som et moderne «Resident Evil». Bildene og grafikken er utmerket, hovedpersonen Simon føles autentisk, det større St. Amelia-området er en fryd å utforske, og det er implementert interaktivitet som ellers manglet i Silent Hill f. Enten det dreier seg om å ringe et nummer fra en telefonkiosk for å lagre spillet, eller å måtte være mer aktiv og kritisk i løsningen av gåtene for å overvinne utfordringene på veien, kan man noen ganger glemme at man spiller et Silent Hill-spill.

Og dette forsterkes ytterligere av innføringen av CRTV-en, som er en liten håndholdt TV som kan stilles inn på radiosignaler for å fange opp hint om spillets underliggende mysterium og til og med oppdage farer gjennom vegger. Den brukes ved ganske enkelt å trekke CRTV-en opp foran Simons ansikt, bruke avtrekkere til å flytte en glidebryter for å stille inn signalene, og deretter bytte mellom dem for å dra nytte av det «innstilte» signalet. CRTV-en er en unik funksjon som styrker dette spillet betraktelig, men det er også her du begynner å legge merke til de typiske Silent Hill-elementene.

For det første: når fiendene dukker opp, er det ingen tvil om at dette er et Silent Hill-spill. Vi snakker om skapninger med menneskelignende trekk, sydd sammen med andre uvanlige gjenstander og deler, noe som resulterer i en forvrengt biomasse hentet rett ut av marerittene dine. De ligner på monstrene vi har sett i utallige Silent Hill-spill tidligere, og selv om Simon har noen måter å bekjempe dem på ved hjelp av treplanker og andre nærkampsredskaper, er hovedmålet i dette spillet å unngå disse fiendene for enhver pris ved å bruke smugling og CRTV-en til din fordel.

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Det andre området som får deg til å legge merke til Silent Hill-kjernen i Townfall, kommer fra hovedhistorien og hvordan vi følger Simon mens han prøver å stykke sammen et mysterium rundt hvordan han har havnet på St. Amelias kyst, hvorfor det ikke er andre innbyggere, og hvordan partneren hans henger sammen med det hele. Akkurat som James Sunderland, som følger spor av informasjon i et forsøk på å finne Mary, reiser Simon rundt i byen og leter hovedsakelig etter Zoe, selv om det å finne ut mer om intravenøsposen og det medisinske armbåndet hans også er sentrale tråder i fortellingen.

Det bør nevnes at demoen hovedsakelig var rettet mot de innledende fasene av Silent Hill: Townfall, nærmere bestemt den delen av spillet etter at Simon skyller i land ved kaien i St. Amelia og begynner sitt eventyr. Siden dette er tilfellet, kan jeg ikke si noe om hvordan kamp blir et viktigere element i helheten, eller om det til og med introduseres nye mekanikker og verktøy for å utvikle eventyret videre. Det jeg kan fortelle dere, er at førstepersonsperspektivet og fraværet av et HUD fungerer utmerket for å forsterke skrekkfaktoren og spillets innlevende karakter, at nivådesignet for St. Amelia er i toppklasse, og at den generelle presentasjonen er intet mindre enn førsteklasses. Vi har tidligere i år fått et eksepsjonelt survival horror-spill i «Resident Evil Requiem», og ut fra det jeg har sett av « Silent Hill: Townfall så langt, føles det absolutt som om Konami, Annapurna og Screen Burn er på god vei til å levere en dyktig og minneverdig utfordrer.

For et år siden forlot jeg Gamescom 2025 full av begeistring for Resident Evil Requiem etter endelig å ha fått prøve spillet selv, selv om det bare var kortvarig. I dag har Konami stjålet rampelyset for meg, ettersom Silent Hill: Townfall ser ut til å være noe spesielt, et virkelig verdig tilskudd til survival horror-sjangeren. Hvis du liker denne typen spill, vil jeg oppfordre deg til å holde øye med dette prosjektet, for ut fra det jeg har sett, kommer det til å bli noe virkelig underholdende.