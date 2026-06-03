Silent Hill: Townfall lanseres rett før den skumle sesongen i september

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State of Play-sendingen har kommet til en slutt, etter å ha tilbudt tonnevis av virkelig lovende og spennende nyheter for videospillfans på tvers av et bredt utvalg av sjangre. En ting som så ut til å være vanlig var at svært få titler har lyst på en ankomst i november, sannsynligvis av ren frykt for Grand Theft Auto VI, og det er grunnen til at slutten av september for en har blitt veldig, veldig overbelastet.

Den 25. september kommer Onimusha: Way of the Sword, etterfulgt av Control Resonant den 26. september, og alt dette er etter at Screen Burn Interactive lanserer Silent Hill: Townfall dagen før, den 24. september...

Jepp, den neste utforskningen i Silent Hill-universet vil debutere rett i forkant av årets skumle sesong, og dette er spillet som vil ta fansen til den fiktive skotske øya St. Amelia for å håndtere redsler og fryktinngytende skapninger av en grunn som utvikleren ikke går i detalj om ennå.

I henhold til PlayStation Blog forklarer Screen Burn: "Som med enhver Silent Hill-historie, er plottdetaljer åpenbart mye bedre opplevd og tolket fra første hånd. Med det i tankene vil vi ikke gå for mye i detalj om hendelsene og stedene som venter Simon i St. Amelia, men vi kan dykke ned i noen flere funksjoner og øyeblikk som er avslørt i traileren!"

Det vi vet er at spillet følger hovedpersonen Simon, og at han skal løse fortellingsdrevne gåter, unngå en "skrekk i tåken", og ellers forsøke å forstå sin ganske uheldige situasjon ved hjelp av den allierte Zoe, som har kalt ham tilbake til øya.

Nå som lanseringen nærmer seg, har det også blitt avslørt at forhåndsbestillinger av spillet nå er tilgjengelig, og det tilbys også en Deluxe Edition som gir 48 timer med tidlig tilgang til spillet.

Screen Burn avslutter med: "Vi vil fortsette å dele de siste oppdateringene på Silent Hill: Townfall når vi nærmer oss lanseringen, så se frem til mer. Vi håper ikke bare fans av Silent Hill-serien, men også de som aldri har spilt en Silent Hill-tittel før, vil glede seg over den helt nye og hjemsøkende historien som utspiller seg i St.