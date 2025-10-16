Silent Night, Deadly Night vender tilbake i den nye blodige traileren

HQ

Julen nærmer seg med stormskritt, og julenissen gjør seg klar for nok en sesong med munter moro. Eller gjør han det? For denne gangen er gavene han bærer med seg alt annet enn vanlige når Silent Night, Deadly Night gjør en brutal retur. Denne splitter nye, moderne versjonen av kultklassikeren er regissert av Mike P. Nelson. Den samme fyren som skapte rebooten av Wrong Turn.

Og akkurat som forrige gang ser det ut til å være mye av det samme sammenlignet med den originale filmen. Kanskje med en litt mer uhyggelig tone. Så for alle som er kjent med 80-talls originalen, vil dette føles som en moderne comeback-tur.

Silent Night, Deadly Night La oss følge i fotsporene til stakkars lille Billy som i ung alder blir vitne til drapet på foreldrene sine. Den skyldige? En gal mann i julenissekostyme. Dette skaper selvfølgelig et dypt rotfestet traume i ham. Og som voksen utløser en rekke uheldige hendelser minnet, noe som sender Billy ut på en voldelig drapsturné.

Vil nyinnspillingen kunne leve opp til kultklassikeren? Det gjenstår å se når Silent Night, Deadly Night kommer på det store lerretet i midten av desember. I mellomtiden kan du sjekke ut den splitter nye traileren nedenfor.

