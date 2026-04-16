Silent Road byr på utpreget japansk skrekk i ny trailer

På kveldens Galaxies Spring Showcase fikk vi en ny titt på Silent Road. I spillet fra Endflame tar spillerne rollen som en drosjesjåfør som jobber nattskift og kjører gjennom Japans mest hjemsøkte skoger. Det høres kanskje allerede ut som et skift fra helvete, men vi har ikke engang kommet til det overnaturlige elementet ennå.

Mens du spiller, må du oppfylle de merkelige ønskene til de merkelige passasjerene du plukker opp langs veien. Hver tur er lovet å være mørkere enn den forrige, og i traileren er det tydelig at vi ikke vil forbli i tryggheten i bilen vår for alltid.

Silent Road er tilgjengelig for ønskeliste nå via Steam, og har i skrivende stund ennå ikke et solid utgivelsesvindu utenom "kommer snart". Hvis du vil ha en peep av hvordan spillet er, sjekk ut traileren nedenfor :