Silicone Heart bringer simuleringen fra Stardew Valley til en verden full av ødelagte roboter

Kan en planet bebodd av fiendtlige roboter være et innbydende sted for et menneske? Vi er ikke helt sikre på om det kan gjelde i det virkelige liv, men det ser ut til at vi har et svar i videospill takket være det kommende Silicone Heart. Premisset er veldig likt det jeg antok ovenfor, men det er kombinert med å skape et koselig hjem på en skraphaug full av ødelagte roboter, som du kan reparere for å hjelpe deg i det daglige.

Å samle ressurser, reparere og oppgradere maskiner og sette opp en gård midt i alt metallet kan virke komplisert til å begynne med, men spillets art direction gjør oss mer tilbøyelige til å forvente et hyggelig og koselig eventyr. Selv om vi ikke har en ordentlig trailer, kan du på YouTube-kanalen til utvikleren Garden of Dreams finne en serie shorts der de viser frem de viktigste spillsystemene og gir deg en forsmak på følelsen jeg snakket om.

Det er ingen utgivelsesdato for Silicone Heart for øyeblikket, men du kan legge det til i Steam-ønskelisten din nå.