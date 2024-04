Silksong er nå vurdert i Sør-Korea, og kunngjøringen føles nærmere

HQ

Team Cherry er ikke akkurat kjent for å avsløre fremdriften i arbeidet med Hollow Knight: Silksong, den annonserte 2019-oppfølgeren til et av tidenes mest vellykkede Metroidvania-spill. Så sent som denne uken slapp Xbox butikksiden på PC og Game Pass, uten noen kjent dato, og nå har vi enda en opplysning som tyder på at tittelen med Hallownest's Princess Hornet er nærmere enn mange trodde.

Tidlig i morges ble det kjent at Hollow Knight: Silksong har vært aldersklassifisert i Sør-Korea siden februar i fjor, noe som betyr at de asiatiske myndighetene allerede har hatt tilgang til fullversjonen av spillet, vurdert det og gitt det en 12+-klassifisering, som du kan se på bildet nedenfor.

Med tanke på at denne vurderingen vanligvis kommer tre til seks måneder før lansering, kan vi nesten bekrefte at Silksong faktisk vil bli lansert i 2024, etter at studioet i fjor utsatte lanseringen på ubestemt tid.

Ifølge Team Cherry vil Silksong inneholde et helt nytt rike, over 150 forskjellige fiender og Silk Soul-modus, en ny vanskelighetsgrad som låses opp etter første gjennomspilling og vil endre spillopplevelsen fullstendig.