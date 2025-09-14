Silksong selger bedre enn de fleste AAA-spill, kun slått av Borderlands 4 på Steam

HQ

Ventetiden har vært lang og til tider direkte smertefull, men nå som Hollow Knight: Silksong endelig er her, ser det ikke ut til at spillerne kan få nok. Spillet har allerede overgått alle forventninger, med nesten 600 000 samtidige spillere på Steam - et tall som ville fått selv de største AAA-titlene til å rødme. På bare tre dager solgte det over fem millioner eksemplarer, og mer enn en uke etter lanseringen ligger det fortsatt komfortabelt på Steams bestselgerliste, for øyeblikket bare slått av nykommeren Borderlands 4.

Det er nesten uhørt at en indie-utgivelse opprettholder et slikt momentum etter lansering. Hypen har trukket til seg en helt ny målgruppe - spesielt Souls-entusiaster - og mange av dem hoppet på Silksong uten å ha prøvd originalen. Ikke overraskende har det ført til en litt frekk oppvåkning for de som ikke er klar over seriens beryktede vanskelighetsgrad. Heldigvis handlet Team Cherry raskt og har allerede justert utfordringen i det tidlige spillet for å ønske nykommere bedre velkommen.

I mellomtiden utløser prislappen debatt. Med en pris på bare 20 dollar sier mange fans at spillet føles "nesten for billig", mens noen utviklere er bekymret for at en så stor suksess til en lav pris kan legge press på prisingen i hele bransjen.