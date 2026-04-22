Silo vender tilbake til Apple TV i juli for sin nest siste sesong

Apple TV har kunngjort at den tredje sesongen av dramaserien Silo vil begynne å strømmes allerede i juli. Den første episoden har premiere 3. juli og vil deretter bli etterfulgt av ukentlige episoder frem til den ti episoder lange sesongen er ferdig 4. september.

Det blir nest siste gang Rebecca Ferguson tar på seg rollen som Juliette Nichols, og historien i sesong 3 av Silo vil handle om hvordan Juliette håndterer hukommelsestapet etter å ha overlevd "rengjøringen", samtidig som en ny trussel kommer til å utgjøre en fare for opprøret og deres innsats.

Nå som sesong 3 nærmer seg, har teaser-traileren for denne neste episoden blitt delt og kan sees nedenfor. Det er uklart når den fjerde og siste sesongen vil følge, men den har allerede fått grønt lys av Apple TV, så den er uten tvil på vei.