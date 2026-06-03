Silo sin tredje sesong retter søkelyset mot hendelsene som førte til verdens undergang

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Det er snart på tide å vende tilbake til en verden av Silo, da neste kapittel av dramaserien på Apple TV offisielt starter i juli. Med Rebecca Fergusons Juliette Nichols, som klarte å overleve "rengjøringen" og nå har alvorlig hukommelsestap, vil denne kommende delen av historien endelig dykke ned i hendelsene som førte til verdens undergang.

Jepp, vi får en rekke mer betydningsfulle prequel-tråder i dette neste kapittelet, som fokuserer mer på karakterer fra fortiden og dykker ned i konspirasjonen og serien av øyeblikk som førte til katastrofen.

I sammendraget for den kommende sesongen forklares dette: "Sesong tre av "Silo" fortsetter sagaen om et dystopisk samfunn med 10 000 mennesker som lever under jorden under mystiske omstendigheter, samtidig som den avslører en opprinnelseshistorie som ble satt århundrer tidligere. I nåtiden overlever Juliette Nichols (Ferguson) sin tvungne "rengjøring", men vender tilbake med hukommelsestap når Silo kommer seg etter opprøret og står overfor en ny, farlig trussel. I mellomtiden, i "Before Times", avdekker journalisten Helen Drew (Jessica Henwick) og kongressmedlem Daniel Keene (Ashley Zukerman) en konspirasjon som trekker dem inn i en kjede av hendelser med katastrofale, irreversible konsekvenser."

Serien har premiere på Apple TV 3. juli, og du kan se traileren for Silo: Sesong 3 nedenfor.