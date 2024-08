Sim-racing-giganten Fanatec melder oppbud og går tom for penger

HQ

Fanatecs morselskap/eier Endor AG begjærer nå selskapet konkurs fordi det har gått tomt for penger. Det er i dag utestående gjeld på totalt 95 millioner euro, hvorav 70 millioner euro er bankgjeld, og tastaturgiganten Corsair har nå trukket seg fra oppkjøpsavtalen da gjelden har vokst litt for raskt de siste to månedene. Via sitt eget nettsted skriver de følgende om den dystre situasjonen akkurat nå.

Sitert fra den offisielle pressemeldingen:

"Endor AG (WKN 549166 / ISIN: DE0005491666) har i dag innlevert en søknad til Landshut lokale domstol om å åpne insolvensbehandling på grunn av overgjeld og insolvens. Endor AGs utenlandske selskaper er ikke berørt av søknaden. Forsøket på å restrukturere Endor AG i henhold til den tyske loven om stabilisering og restrukturering av selskaper (StaRUG) har mislyktes. Årsaken til dette var at den tidligere konsernsjefen og majoritetsaksjonæren ba om at det ble innkalt til en ekstraordinær generalforsamling for å forhindre en omorganisering i henhold til StaRUG uten å presentere et levedyktig alternativscenario. Samtidig har det de siste ukene pågått forhandlinger med majoritetsaksjonæren om en finansiell omorganisering som involverer alle aksjonærene. Disse forhandlingene måtte imidlertid avbrytes uten resultat på grunn av urealistiske krav. Den strategiske investoren CORSAIR besluttet deretter å ikke foreta ytterligere utbetalinger fra brofinansieringen, ettersom de pågående forstyrrelsene umuliggjorde en reorganisering under StaRUG. De långivende bankene har også avvist ytterligere finansiering på grunn av overgjeld.

"Styret beklager at forhandlingene med den strategiske investoren CORSAIR, som allerede var langt fremskredne, ikke kunne sluttføres. Som en del av insolvensbehandlingen innledes det nå en ytterligere åpen prosess for å redde selskapet, med sikte på å reorganisere selskapet og sikre Landshut-anlegget og arbeidsplassene. Styret er overbevist om at selskapet vil bli overtatt av en investor i løpet av insolvensbehandlingen, samtidig som styret antar at CORSAIR fortsatt er interessert i å overta Endor AG. Endor AG vil fortsette sin forretningsvirksomhet under insolvensbehandlingen: Salg, garanti- og reparasjonstjenester vil fortsette uten begrensninger, og kundene vil fortsette å motta driver- og programvareoppdateringer."

Andres Ruff, administrerende direktør i Endor, legger til: "Vi vil gjerne takke våre kunder, ansatte og forretningspartnere for deres tillit og støtte de siste månedene. Som en del av insolvensbehandlingen vil vi fortsette restruktureringen og jobbe på høygir for å reorganisere selskapet. Vi er sikre på at vi vil komme styrket ut av denne situasjonen og vende tilbake til en bærekraftig, lønnsom vekst.

"Ledelsen ser årsakene til den massive bedriftskrisen i en rekke feilaktige ledelsesbeslutninger de siste årene. Eksempler på dette er den overdimensjonerte byggingen av det nye hovedkontoret, feilberegnede chip- og varebestillinger som førte til store nedskrivninger, og manglende innføring av prosesser og systemer i millionklassen. Endor AGs bankgjeld økte til 70 millioner euro, særlig i vekstfasen etter 2020. I tillegg kommer høy akkumulert gjeld til leverandører og andre forretningspartnere, samt det nødvendige overgangslånet fra CORSAIR. Som et resultat av dette har konsernets gjeld nå vokst til over 95 millioner euro. Med en årsomsetning på rundt 100 millioner euro har dette ført til overgjeld og insolvens."