Simeone bekrefter at Julián Álvarez vil gå glipp av Atletis LaLiga-debut på onsdag

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Atlético de Madrid spiller sin første kamp i LaLiga denne sesongen i morgen, onsdag, mot nyopprykkede Málaga. Treneren Diego Pablo Simeone snakket på pressekonferansen om Julián Álvarez, som kom tilbake til trening i forrige uke etter å tidligere i sommer ha uttalt at drømmen hans var å spille for Barcelona. Klubben har imidlertid nektet å la ham gå og hevder at spilleren ikke er til salgs, og har til og med saksøkt Barcelona for å ha forhandlet med en kontraktsbundet spiller bak ryggen på dem.

«Hvis klubbens eier uttaler seg så kategorisk, er det ikke noe grunnlag for det, det er som en rettssak. Det han sa, er helt klart», er de eneste ordene Simeone sa om situasjonen. Saken er ikke avsluttet ennå, ettersom sommerens overgangsvindu fortsatt er åpent, men det er svært usannsynlig at Atleti vil ombestemme seg og akseptere Barças tilbud.

Det Simeone bekreftet, er at Álvarez ikke skal reise til Málaga. «Fra et sportslig perspektiv forstår jeg at han trenger litt mer trening for å være i toppform til søndag. Vi trenger flere treningsøkter med ham».

Simeone bekreftet deretter at han stoler på at Álvarez blir værende, og at han vil bygge laget rundt ham. «Han er vår beste angrepsspiller, og jeg mener fortsatt det samme: vi må bygge et lag rundt ham, med tanke på hans styrke, kvalitet, lederskap, talent og det han har gitt laget i løpet av sine to år her.»

Álvarez kan få sin debut for Atleti denne sesongen på søndag, mot Villarreal (et lag som fortrengte Atleti fra tredje til fjerdeplass i LaLiga forrige sesong), og det blir spennende å se hvordan supporterne vil reagere på Álvarez: det er sannsynlig at han vil bli buet ut av fansen, og han må gjenvinne deres tillit hvis han skal få bli i Atleti.