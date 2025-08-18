Simeone innrømmer at nederlaget gjør vondt, men at det er "en del av reisen" etter at Espanyol lammet Atlético de Madrid

HQ

Atlético de Madrid startet LaLiga 2025/26 med et nederlag. Etter en stor pengebruk på overgangsmarkedet brukte Simeone fem nye spillere mot RCD Espanyol søndag kveld (og ytterligere fire nye spillere fra 2024). Blant de nye spillerne denne sommeren var midtbanespilleren Álex Baena, som kom fra Villareal, og midtbanespilleren Hancko, som kom fra Feyenoord, de mest produktive, sammen med Julián Álvarez og hans flotte frisparksmål.

Den katalanske klubben klarte imidlertid å svare med to mål av Lestán og Milla i løpet av de siste femten minuttene, og Atlético fant aldri veien tilbake til målet.

Hovedtrener Diego Simeone ønsker å lede et lag som kan konkurrere med Barcelona og Real Madrid i alle turneringer, men har allerede gått glipp av muligheten til å ta tre poeng. Etter kampen sa han at deres første mål i det 73. minutt brakte dem tilbake i kampen da Atlético "hadde den under kontroll".

Han er likevel optimistisk, for han vet at det stort sett er et nytt lag, og at feil kan, og må, skje. "Jeg forstår at defensive feil er en del av reisen. Resultatet sårer oss, men det kommer til å gjøre oss bedre og få oss til å vokse. Derfra tar jeg med meg alle de gode tingene, og så skal vi forsøke å forbedre resten, sa han, og berømmet at laget hans "spilte med personlighet".