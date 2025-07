Simon Cowells nye talentjakt: Sjeldne Pokémon-kort

HQ

Å samle på Pokémon-kort er fortsatt ekstremt populært, og for mange handler det om å "fange dem alle", selv om det i dag er nesten umulig med tanke på prisklassen, der de dyreste kortene kan gå for over 5 millioner dollar.

En person vi ikke visste samlet på, men som definitivt vil ha råd til å kjøpe selv de dyreste, er mannen som ofte knuser drømmer med et tastetrykk og har en garderobe som består av 99 % t-skjorter med V-hals, nemlig Britain's Got Talent og X Factor -dommeren Simon Cowell.

Han besøkte London Trading Card messen denne helgen og benyttet anledningen til å shoppe noen godbiter (takk IGN). Blant annet var han innom Onfire Trading Cards og kjøpte en Rayquaza VMAX Alt Art (PSA 10, absolutt mint condition), som han ga 2700 dollar for og poserte for et bilde.

Du kan se den lykkelige samleren i innlegget nedenfor. Hva er ditt eget forhold til Pokémon-kort?