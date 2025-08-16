Simon Pegg forteller om Tarantinos nedlagte Star Trek-prosjekt
Selv om vi aldri får vite om det ville ha blitt et mesterverk eller en katastrofe.
Når vi snakker om legendariske prosjekter som ikke ble noe av, er Quentin Tarantinos en gang planlagte Star Trek-film et av de mest spennende. Og nå har Simon Pegg gitt sitt eget syn på saken under et arrangement i Boston. Selv om han aldri leste manuset, fikk han en detaljert gjennomgang fra produsent Lindsey Weber og J.J. Abrams.
"Det var det vi i bransjen kaller helt sprøtt. Det var alt du ville forvente at et Quentin Tarantino Star Trek-manus skulle være. Jeg vet ikke hvordan det ville ha gått over hos fansen, men det ville i hvert fall ha vært en interessant greie."
Pegg avslørte ingen detaljer, men han antydet at filmen ville ha vært noe helt unikt - sannsynligvis noe som ville ha skapt splid blant Star Trek-fansen. Paramount valgte til slutt å gå i en annen retning, og etterlot "Tarantino Trek" som noe mer enn et sjarmerende "hva om"-scenario.
Pegg er likevel optimistisk med tanke på fremtiden, og tror at Kelvin-tidslinjen vil fortsette, spesielt siden den nåværende Paramount-sjefen David Ellison angivelig er en stor fan. For Trekkies er det et spørsmål som henger igjen: Ville Tarantinos Star Trek ha vært et mesterverk, et vrak - eller noe midt imellom?