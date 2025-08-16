Simon Pegg forteller om Tarantinos nedlagte Star Trek-prosjekt

HQ

Når vi snakker om legendariske prosjekter som ikke ble noe av, er Quentin Tarantinos en gang planlagte Star Trek-film et av de mest spennende. Og nå har Simon Pegg gitt sitt eget syn på saken under et arrangement i Boston. Selv om han aldri leste manuset, fikk han en detaljert gjennomgang fra produsent Lindsey Weber og J.J. Abrams.

"Det var det vi i bransjen kaller helt sprøtt. Det var alt du ville forvente at et Quentin Tarantino Star Trek-manus skulle være. Jeg vet ikke hvordan det ville ha gått over hos fansen, men det ville i hvert fall ha vært en interessant greie."

Pegg avslørte ingen detaljer, men han antydet at filmen ville ha vært noe helt unikt - sannsynligvis noe som ville ha skapt splid blant Star Trek-fansen. Paramount valgte til slutt å gå i en annen retning, og etterlot "Tarantino Trek" som noe mer enn et sjarmerende "hva om"-scenario.

Pegg er likevel optimistisk med tanke på fremtiden, og tror at Kelvin-tidslinjen vil fortsette, spesielt siden den nåværende Paramount-sjefen David Ellison angivelig er en stor fan. For Trekkies er det et spørsmål som henger igjen: Ville Tarantinos Star Trek ha vært et mesterverk, et vrak - eller noe midt imellom?