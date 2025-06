Simon Yates vinner Giro d'Italia på de to siste etappene, og får velsignelse fra pave Leo XIV

HQ

Giro d'Italia ble avsluttet forrige helg, og avsluttet tre uker med stadige vendinger og endringer i sammendraget: Fra en tidlig ledelse av nederlenderen Casper van Uden til det som virket som en sikker seier for meksikanske Isaac del Toro, endte det opp med å bli Simon Yates' Giro: hans første Giro i Italia og andre Grand Tour etter å ha vunnet La Vuelta i Spania i 2018. Samme år var han nærmest å vinne giroen i Italia, men tapte den på de siste etappene.

Yates, fra Team Visma-Lease a Bike, sa at "det er et avgjørende øyeblikk i karrieren min, det er det ingen tvil om". Den 33 år gamle briten tok ledelsen i Giroen først på lørdag, men Yates sjokkerte alle på stigningen til Finestre, nest siste etappe, og passerte også Richard Carapaz, og ga mer spenning til den siste etappen i Roma, en etappe som vanligvis ikke har noe igjen på spill på det tidspunktet.

Pave Leo XIV velsigner rytterne på den siste etappen av Giroen

Den siste etappen i Roma hadde også et stopp i Vatikanstaten, der pave Leo XIV velsignet rytterne: "Det er en glede å hilse dere på denne siste etappen av Giro d'Italia. Dere skal vite at dere er forbilder for unge mennesker over hele verden. Jeg takker dere for det dere gjør. Jeg håper at dere, på samme måte som dere har lært å ta vare på kroppen, også vil ta vare på sjelen! Må Gud velsigne dere", sa paven.