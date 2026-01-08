Simon Yates, vinneren av Giro d'Italia 2025, annonserer overraskende pensjonisttilværelse

HQ

Simon Yates, den siste vinneren av Giro d' Italia, har annonsert at han legger opp, noe han selv innrømmer vil "komme som en overraskelse for mange", men som han bestemte seg for etter å ha tenkt på det lenge.

"Sykling har vært en del av livet mitt så lenge jeg kan huske. Fra å sykle på banen på Manchester Velodrome, til å konkurrere og vinne på den største scenen og representere landet mitt i de olympiske leker, har det formet hvert eneste kapittel av livet mitt", skrev han.

Han takket laget sitt, Visma-Lease a Bike, som han hadde kontrakt med til minst 2026. Tapet hans vil helt sikkert merkes i laget. "Jeg går bort fra profesjonell sykling med dyp stolthet og en følelse av fred. Dette kapittelet har gitt meg mer enn jeg noen gang hadde forestilt meg. Minner og øyeblikk som vil følge meg lenge etter at sykkelsporten er over, og i det som kommer etterpå.

Takk for reisen."

Yates, som er født i Bury, Greater Manchester, har tidligere vunnet Vuelta a España 2018, samt tre individuelle etapper i Tour de France, inkludert én i fjor. Totalt har han vunnet 36 ritt, inkludert VM på bane i 2013, Tirreno-Adriatico i 2020 og Tour of the Alps i 2021.