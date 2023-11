Simpsons-produsenten benekter at kvelningsvitsene har forsvunnet: "Vi endrer ingenting"

HQ

"Why you little...!" Finnes det en mer ikonisk Simpsons-setning enn denne? Nylig så det ut til at en av seriens mest berømte tilbakevendende vitser forsvant da Homer i en episode sa, med henvisning til sitt sterke håndtrykk: "Se Marge, det har lønnet seg å kvele gutten! Bare tuller, jeg gjør ikke det lenger."

James L. Brooks, seriens produsent siden starten, har imidlertid kommet med en presisering til magasinetPeople . Brooks sa: "Ikke tro et øyeblikk at vi endrer noe som helst." Han sier at det bare var clickbaiting, og at Bart vil fortsette å være elsket av Homer på denne "veldig spesielle måten". ....

Synes du The Simpsons bør droppe kvelningsvitsene?