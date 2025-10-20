Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Sleeping Dogs

Simu Liu bekrefter at filmmanuset til Sleeping Dogs er ferdig

Det er imidlertid fortsatt en vei å gå før vi får se denne spillfilmatiseringen på lerretet.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

For en berg-og-dal-bane for Sleeping Dogs -filmen, hva? Tidlig på året ble det rapportert at Sleeping Dogs-filmatiseringen var død. Så ser det ut til at det som en fugl Føniks fra asken har reist seg igjen, med Marvel-stjernen Simu Liu som vil ha denne tingen til å eksistere igjen, da han vil spille Wei Shen.

Nå, som bekreftet på sosiale medier i helgen, har en stor milepæl blitt nådd, da utkastet til manuset Sleeping Dogs er ferdig. Forvent ikke at filmen kommer i kalenderen i 2025 eller 2026, da det fortsatt er en lang vei å gå, men med et ferdig manus kan Liu og vennene nå finne en regissør, og se etter å komme i gang med innspillingen, sannsynligvis etter noen manusrevisjoner.

I et svar på innlegget sitt ble Liu spurt om samarbeidet med Square Enix, hvor han roste utgiveren for samarbeidet om prosjektet. "De er helt fantastiske, det er studioene som ikke ser ut til å forstå hvor viktig denne IP-en er, MEN vi vil få dem dit," skrev han.

Sleeping Dogs ble først utgitt i 2012. Det fulgte politimannen Wei Shen som infiltrerte Sun On Yee-triaden i Hongkong. Med en åpen sandkasseverden, stramme kampsportbaserte kamper og en sterk narrativ kjerne, er spillet fortsatt en undervurdert favoritt for mange. Vi fikk aldri se et nytt Sleeping Dogs -spill, men hvis en film blir en suksess, kan det hende at IP-en kan få en storartet tilbakekomst.

Sleeping Dogs

Relaterte tekster

31
Sleeping DogsScore

Sleeping Dogs
ANMELDELSE. Skrevet av Robin Høyland

Lyst til å leke politi og røver? Sleeping Dogs gir deg muligheten, og vi sendte Robin avgårde til Hong Kong for å sette karakter...

3
Sleeping Dogs blir film

Sleeping Dogs blir film
NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Vi fryktet at vi aldri ville få se mer av Sleeping Dogs da utviklerstudioet United Front Games ble lagt ned i fjor. Nå viser det seg at vi kanskje får se Wei Shen på...



Loading next content