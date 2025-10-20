Simu Liu bekrefter at filmmanuset til Sleeping Dogs er ferdig

HQ

For en berg-og-dal-bane for Sleeping Dogs -filmen, hva? Tidlig på året ble det rapportert at Sleeping Dogs-filmatiseringen var død. Så ser det ut til at det som en fugl Føniks fra asken har reist seg igjen, med Marvel-stjernen Simu Liu som vil ha denne tingen til å eksistere igjen, da han vil spille Wei Shen.

Nå, som bekreftet på sosiale medier i helgen, har en stor milepæl blitt nådd, da utkastet til manuset Sleeping Dogs er ferdig. Forvent ikke at filmen kommer i kalenderen i 2025 eller 2026, da det fortsatt er en lang vei å gå, men med et ferdig manus kan Liu og vennene nå finne en regissør, og se etter å komme i gang med innspillingen, sannsynligvis etter noen manusrevisjoner.

I et svar på innlegget sitt ble Liu spurt om samarbeidet med Square Enix, hvor han roste utgiveren for samarbeidet om prosjektet. "De er helt fantastiske, det er studioene som ikke ser ut til å forstå hvor viktig denne IP-en er, MEN vi vil få dem dit," skrev han.

Sleeping Dogs ble først utgitt i 2012. Det fulgte politimannen Wei Shen som infiltrerte Sun On Yee-triaden i Hongkong. Med en åpen sandkasseverden, stramme kampsportbaserte kamper og en sterk narrativ kjerne, er spillet fortsatt en undervurdert favoritt for mange. Vi fikk aldri se et nytt Sleeping Dogs -spill, men hvis en film blir en suksess, kan det hende at IP-en kan få en storartet tilbakekomst.