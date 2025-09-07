Simu Liu hypes Downey Jr.s mørke rolle som Doctor Doom

HQ

Marvels kommende blockbuster Avengers: Doomsday ser allerede ut til å bli et av de mest etterlengtede kapitlene i MCUs historie. Skuespilleren Simu Liu, som spiller Shang-Chi, er for tiden i gang med innspillingen og beskriver prosjektet som en drøm - ikke minst takket være den store rollebesetningen. Men det er spesielt én rolle som har stjålet rampelyset: Robert Downey Jr. vender tilbake til Marvel-universet, ikke som Iron Man, men som den ikoniske superskurken Doctor Doom.

Ifølge Liu har Downey Jr. vært en sann inspirasjon på settet, og hans portrett av Victor von Doom vil overraske publikum. Etter å ha vært Marvels ansikt utad i over et tiår, går Downey Jr. nå over til den mørkere siden. Liu bemerker at han er like dedikert og sjenerøs som alltid, og at hans tilstedeværelse løfter hele produksjonen.

"Han har vært en integrert del av Marvels suksess og har vært med i så mange filmer opp gjennom årene, men han tar seg likevel tid til å møte og komme i kontakt med så mange mennesker. Fordi han har spilt så mange forskjellige roller, tror jeg alle vil bli imponert over måten han takler denne nye karakteren på i denne filmen."

Plotdetaljene er fortsatt hemmeligstemplet, men tidligere hint fra The Fantastic Four: First Step antyder at Doom allerede er etablert i MCU-multiverset. Spørsmålet er om han vil konfrontere heltene fra Jord-616 direkte eller operere fra sitt eget domene. Det som er klart, er at han vil fungere som den sentrale trusselen i den nye filmen. Avengers: Doomsday har premiere 18. desember 2026.